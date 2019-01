Winne eert overleden rapper Feis

Op Instagram schrijft Winne: „Zelfs de dood gaat ons niet scheiden. Niet aan mijn zijde maar voor altijd in het hart. Ecktuh Ecktuh dat was altijd uit het hart. Van binnen gebroken maar van buiten ben ik hard. Rust zacht lieve broer. ❤️”

Ook meldt RTV Rijnmond dat Winne zijn optreden op 4 januari in Vlaardingen heeft uitgesteld. Faissal Mssyeh, zoals Feis werkelijk heette, en Winne werkten veel samen en traden ook regelmatig samen op.

Bekijk ook: Politie vraagt getuigen om beelden schietpartij rond rapper Feis

Bij de schietpartij, waarna Feis later in het ziekenhuis overleed, is ook een 31-jarige man getroffen. Naar verluidt zou dit om de jongere broer van Feis gaan, Bilal. Eerder werd al bekend dat deze niet in levensgevaar verkeert.

De politie vroeg dinsdagmiddag getuigen om beelden van de schietpartij. Kort na de schietpartij zijn er zeven verdachten aangehouden.