Mac Miller Fonds haalt al 700.000 dollar op

Het geld dat wordt opgehaald door het zogenoemde Mac Miller Circles Fund is bestemd voor jongeren in de regio rond de stad Pittsburgh, waar de rapper vandaan kwam. Volgens de entertainmentsite is de helft van het geld, 350.000 dollar, afkomstig van donaties van gulle fans. De andere helft komt van een benefietconcert dat op 31 oktober ter ere van de rapper werd gehouden. Bij de show, getiteld Mac Miller: A Celebration of Life haalden artiesten als Travis Scott, John Mayer en Chance the Rapper ook 350.000 dollar op.

Mac Miller overleed op 7 september 2018 aan een overdosis. Hij was destijds 26 jaar oud. De rapper was de ex van Ariana Grande.

Mac Miller Ⓒ Hollandse Hoogte