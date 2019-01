Isa Hoes valt op jonge mannen: ’Dat past bij mij’

Ze verlangt wel naar een relatie maar gelooft niet dat ze er al klaar voor is, zolang er ’niemand op mijn pad komt’. „Ik dacht altijd: Antonie was mijn grote liefde, dat wil ik terug en dat kan niet, want hij is er niet meer.” Isa dacht niet dat ze hetzelfde bij een andre man kon vinden. „Omdat ik het nog niet had ervaren. (...) De afgelopen jaren heb ikgeen relaties gehad, wel flings. Eigenlijk waren ze allemaal te jong, haha.”

„En waarom val ik daarop hè? Het heeft in principe niet echt kans van slagen. Maar wat hebben die jonge gasten een leuke energie! Dat past bij mij. Ik vind mensen van mijn leeftijd vaak erg saai, zeker de mannen.”

Toch had ze niet gedacht dat ze zolang alleen zou zijn, na het overlijden van haar man Antonie Kamerling, die zichzelf van het leven beroofde. Het is vriend en collega-acteur Barry Atsma, vertelt ze, die haar eens zei dat ze bij Isa misschien het gevoel hebben dat ze aan een sterk manbeeld moeten voldoen, ‘want als ze naar jou kijken, denken ze aan Antonie.’ Ik had dat nooit zo bekeken, maar misschien heeft hij een punt.”