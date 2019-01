Temptation-Pommeline heeft chronische ziekte

Om een toen nog onbekende reden had Pommeline last van allerlei kwaaltjes. Omdat ze het niet vertrouwde onderging ze medische onderzoeken. „Er stond onder meer een uitgebreid darmonderzoek in mijn agenda”, vertelt de Belgische blondine aan TV Familie.

Uiteindelijk heeft ze de diagnose gekregen dat ze lijdt aan colitis ulcerosa, een chronische ziekte die ontstekingen veroorzaakt aan de dikke darm. Ook zou het een verhoogd risico op darmkanker geven en kan stress de ziekte verergeren.