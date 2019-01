'Charles moet troon meteen overdragen aan William'

Charles wordt bij de dood van de Queen automatisch koning maar kan daarna gelijk aftreden. Van de ondervraagden vond 27 procent dat een 'heel goed idee' en 19 procent vond het een 'aardig idee'. Vooral onder jongeren was de suggestie populair, aldus de Britse krant. Van de overige ondervraagden was slechts 11 procent faliekant tegen. The Independent klopte de eigen berichtgeving woensdag overigens wat op: 'Bijna helft van Britten wil dat Charles de troon aan William geeft na de dood van de Queen', kopte het dagblad.

Mocht Charles de goede raad echter in de wind slaan - en in een BBC-documentaire ter gelegenheid van zijn verjaardag maakte hij duidelijk er niet over te peinzen om zijn beurt voorbij te laten gaan - dan is slechts 20 procent van de Britten van mening dat zijn echtgenote Camilla zich koningin mag noemen. De oppositie tegen 'queen Camilla' is het grootste bij ouderen: 62 procent van de ondervraagde 65-plussers is tegen.