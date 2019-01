’Vierde kindje Kim en Kanye onderweg’

Meerdere bronnen laten aan Us Weekly weten dat er een jongetje onderweg is. De surrogaatmoeder zou in mei uitgerekend zijn.

Het Amerikaanse entertainmentblad wist eerder al te melden dat na de bevruchting van de surrogaatmoeder van de elf maanden oude baby Chicago er een embryo over was van het mannelijke geslacht.

Naast Chicago zijn Kim en Kanye ook de ouders van North (5) en Saint (3). Na twee zwangerschappen heeft Kim op aanraden van doktoren besloten zelf niet meer zwanger te raken, omdat dat gezondheidsrisico’s met zich mee zou brengen.