’Schutter nog spoorloos in zaak rapper-Feis’

Hoewel kort na het schietincident op de Nieuwe Binnenweg bij het Heemraadsplein zeven verdachten werden aangehouden, vermoedt de politie dat daar nog niet de man bijzit die de trekker heeft overgehaald. Dat melden bronnen rondom het onderzoek.

De gearresteerden zijn drie vrouwen van 15, 32 en 39 jaar en vier mannen in de leeftijd van 36 tot 45 jaar. Ze komen allen uit Rotterdam en zitten nog vast.

Voorafgaand aan de dodelijke schietpartij is er een ruzie zijn geweest in een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg, meldt een bron binnen de politie.

’Glas omgestoten’

De schutter zou de zaak zijn binnengekomen en ruzie hebben gekregen met een man nadat hij een glas had omgestoten. Hij zou toen al zijn wapen hebben gepakt en daarmee hebben gedreigd. De mannen zijn toen de zaak uitgezet.

Het broertje van de rapper probeerde de zaak te sussen. Toen ook hij ruzie met de man kreeg, zou Feis zich ermee bemoeid hebben. Voor hij echter uitgesproken was, zou hij zijn neergeschoten. Het broertje wilde ingrijpen en werd ook door een kogel geraakt. Hij is later zelf naar het ziekenhuis gegaan, waar hij nog steeds ligt. Feis overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De Rotterdamse politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord.

