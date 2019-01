Publiek loopt weg bij comédienne, die dan aan de wodka gaat

De comédienne deed het volgens sommigen zelfs zo slecht, dat ze opstonden en de zaal verlieten. Tiffany heeft het boetekleed aangetrokken en via Twitter laten weten ’dat dit inderdaad echt gebeurd is’.

„Ik zou willen dat het beter was geweest, Miami. Ik heb erover gebeden en heb sterk het gevoel dat dit nooit meer gaat gebeuren”, schrijft Tiffany. De zaal was compleet uitverkocht, maar het lukte haar niet om haar publiek te bereiken. Haar grappen kwamen niet aan, wat leidde tot geroezemoes in het publiek. Toen een groot aantal van hen wegliep, reageerde ze met: „Dit is vreemd voor mij.” Vervolgens trok ze een fles wodka open en begon met de overgebleven fans te drinken.

De dag ervoor plaatste de comédienne nog een filmpje op sociale media, waarin ze haar show aankondigde. Ze waarschuwde al dat ze die nacht tot 7 uur ’s ochtends had gefeest gefeest en de naam van de zaal vergeten was waar ze in Miami moest optreden.