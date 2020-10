Cardi B krijgt billboard voor verjaardag

De Amerikaanse zangeres deelde een filmpje van het billboard waarop zij en haar dochter worden afgebeeld in matchende roze outfits. „Dankjewel”, schreef Cardi bij de foto. „Ik vind het fantastisch.”

Fans van de WAP-zangeres begonnen meteen met speculaties over wie haar dit cadeau heeft gegeven. Veel fans vermoeden dat het afkomstig is van haar ex, rapper Offset die ook de vader is van Kulture. In september vroeg Cardi een scheiding aan van Offset na drie jaar huwelijk.

Het verjaarscadeau komt ietwat vervroegd. Pas zondag kan Cardi officieel de kaarsjes uitblazen. Ze wordt dan 28 jaar oud.

