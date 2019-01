Elton John: ’Begin 2019 met het redden van een leven’

„We hebben de kennis en de medicijnen om deze ziekte te stoppen”, schrijft hij woensdag in een artikel in de Londense krant. „Niemand zou nog moeten sterven of geïnfecteerd moeten raken, maar toch groeit de epidemie nog altijd. Maak de wereld aids-vrij!”

Duizenden mensen hadden voor de kerstdagen al gedoneerd, maar Elton hoopt dat meer mensen dat ook in januari nog zullen doen. „Als je kan, doneer dan alsjeblieft en begin het jaar met het redden van een leven”, pleit de zanger.