Zanger The Marmalade overleden

The Marmalade was met hun Beatles-cover de eerste Schotse band die in Groot-Brittannië de nummer 1-positie wist te behalen. In ons land bereikte de formatie met de singles Reflections of My Life en Rainbow, beide geschreven door Ford, in 1970 een top 10-notering.

Op Facebook noemt zijn dochter hem een „geweldige man, een liefhebbende ziel en een extreem getalenteerde muzikant”.

Alcoholproblemen

Dean Ford stapte in 1975 uit de band en verhuisde vier jaar later naar Los Angeles, waar hij limosinechauffeur werd van supersterren als Michael Jackson en Bob Dylan.

De zanger kampte met alcoholproblemen, maar wist daar in 1986 vanaf te komen. „Het enige smetje op mijn leven was de alcohol” zei Ford in 2015. „Ik heb er ontzettend veel geld aan uitgegeven. De drank nam mij weg van de dingen die eigenlijk moest doen.”