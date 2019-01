Jesse Klaver en Nikkie de Jager nemen het op tegen studenten

Jesse Klaver, Nikkie de Jager. Ⓒ Hollandse Hoogte

Acteur Willem Voogd, YouTube-ster Nikkie de Jager en zanger Ruben Hein laten komende zondag zien wat ze in hun mars hebben. Zijn gaan het in de eerste aflevering van de nieuwe reeks van kennisquiz Weet ik veel het opnemen tegen elkaar en 300 studenten in de studio.