’Madonna heeft billen laten opspuiten’

„Madonna heeft haar kont laten bewerken en nou ben ik bang”, zegt iemand over de 60-jarige zangeres. Iemand anders vraagt zich af of Madonna misschien naar dezelfde plastisch chirurg is gegaan als Nicki Minaj. Of de ’Queen of Pop’ ook echt iets aan haar achterste heeft laten doen, is niet bekend.

Madonna zong op oudejaarsavond in de bar, begeleid door haar 13-jarige zoon David, een akoestische versie van haar hit Like a Prayer en een cover van Elvis’ nummer Can’t Help Falling In Love. Het aanwezige publiek was dolenthousiast en zong uit volle borst mee.

Bekijk ook: Verrassingsoptreden Madonna in gaybar