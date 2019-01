Britt Dekker krijgt dressuurles van Anky van Grunsven

Britt verklaart dat ze het „superleuk” vindt, want ze is „een groot fan” van Anky. Het vierdaagse internationale concours hippique (dressuur- en springsport) vindt plaats in de RAI in Amsterdam. De kinderochtend is op 27 januari, de laatste dag van het evenement.

Naast de dressuurles zijn er ook andere shows zoals een race met hindernissen en een Jumping-spel voor paarden en ruiters. Daarnaast kunnen bezoekers terecht in het promodorp, waar ze op paarden mogen zitten en kunnen knuffelen met pony’s. Fans kunnen Britt Dekker en Esra de Ruiter in persona ontmoeten bij de stand van hun YouTube-kanaal PaardenpraatTV.