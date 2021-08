Try Before You Die keert terug op de buis

Kopieer naar clipboard

BnnVara-gezicht Jurre Geluk doet mee aan het nieuwe seizoen van Try before you die. Ⓒ ANP/HH

Het BnnVara-programma Try Before You Die keert na jaren weer terug op televisie. Onder anderen presentatoren Jurre Geluk en Fenna Ramos en vloggers Nesim El Ahmadi en Qucee doen mee aan het nieuwe seizoen, maakte de omroep dinsdag bekend.