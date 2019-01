Daryl Dragon (76) van Captain &Tenille overleden

Daryl stierf aan nierfalen, vroeg in de woensdagochtend in een hospice in Prescott in Arizona. Toni Tenille was op dat moment bij hem. Hij is 76 jaar geworden.

De twee waren vooral in de jaren ’70 populair. Ze scoorden als Captain & Tennille hits als Love Will Keep Us Together, Do That to Me One More Time en Muskrat Love. Dragon kreeg zijn bijnaam The Captain vanwege zijn voorliefde voor een kapiteinspet, die hij ook vaak droeg bij optredens.

In 2009 werd bekend dat Dragon aan een tremor leed en door de trillingen aan zijn handen geen instrumenten meer kon bespelen. In 2014 scheidde het zingende duo na bijna veertig jaar huwelijk. Volgens een aantal Amerikaanse media was een zorgverzekeringskwestie reden voor de echtscheiding.

Toni trok eerder toch weer bij haar ex-man in om hem te verzorgen. „Hij was een briljant muzikant met veel vrienden die erg van hem hielden. De tijd dat ik met hem was, was de creatiefste uit mijn leven”, aldus de zangeres in een verklaring woensdag.