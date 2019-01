Acteur Bob Einstein overleden

„Rust in vrede mijn geliefde broer Bob Einstein”, twitterde Albert. „Een fantastische broer, vader en echtgenoot. Een ontzettend grappige man. We zullen je voor altijd missen.”

Bob was vooral bekend van zijn rol als Marty Funkhouser in comedy Curb Your Enthusiasm. Hij speelde ook Larry Middleman in Arrested Development en agent Bobby Caldwell, in Ocean’s Thirteen.

Curb Your Enthusiasm-bedenker Larry David zei woensdag in een verklaring: „Ik heb nooit eerder een acteur zo van een rol zien genieten als Bob deed. Hem kennen en met hem samenwerken was een geweldige, onvergetelijke ervaring. Zoals hij ons heel vaak vertelde: er was niemand zoals hij. We zijn allemaal in shock.”

Veel collega’s stonden op sociale media stil bij de dood van de comedian. Jimmy Kimmel twitterde over Einsteins typetje Super Dave Osborne: „Dave was een goede vriend en heer en meester van de grap die je van mijlenver zag aankomen maar toch aansloeg. Ik zal hem missen.” Sarah Silverman liet weten: „We noemden hem allemaal Super. Behalve zijn kleinkinderen, die noemden hem Opa Super. Ik zal zijn briljante humor en zijn bankschroefknuffels missen.”