Wereldfaam lijkt K3 verschrikkelijk

„Als je nu naar het buitenland gaat, ben je redelijk safe. Terwijl, als je een wereldster bent als Justin Bieber, dan kan je nergens meer komen”, zegt Hanne voor de camera van het ANP. Wat Hanne betreft hebben zij, Marthe en Klaasje het nu perfect voor elkaar. „Als je naar Wallonië gaat, denken mensen al: ’Wie ben jij?’ Ergens komen waar mensen je niet nakijken, waar je heel normaal wordt aanschouwd, ik vind dat heerlijk.”

Dat geldt ook voor Marthe, die in Nederland en Vlaanderen toch altijd een beetje op haar hoede is. „Onbewust denk je toch elke keer als iemand een gsm vastheeft: staat hij nu een foto te trekken? Voor zo’n Justin Bieber lijkt het me heel moeilijk om in het openbaar nooit echt op je gemak te kunnen zijn.”

De Toppers

Toch zingt K3 af en toe Engelstalig, zoals recent nog met ’hun’ kandidaten van de Vlaamse editie van The Voice Kids. „Ik blijf dat leuk vinden, ik denk ook omdat wij altijd Nederlands zingen”, zegt Marthe. „Ik denk dat het een uitdaging is en dat het leuk is voor de mensen en voor ons om dat zo heel af en toe eens te doen. Het is niet zo dat ik het Engels mis.” Ook Hanne geeft de voorkeur aan het Nederlands, omdat ze haar gevoel daar beter in kwijt kan. „Doordat het onze moedertaal is, voelt het ook alsof je er veel meer in kan steken.”

Dit jaar wordt eerst uitgebreid stil gestaan bij twintig jaar K3 muziek. In Nederland en Vlaanderen hebben de meiden grote dromen, zo delen ze graag het podium met De Toppers tijdens hun concerten in de Johan Cruijff ArenA. „Moesten we dat ooit mogen doen, wow!”, zegt Marthe.

K3 stond al eens op het podium met De Toppers, maar toen bestond de groep nog uit Karen, Kristel en Josje. „Dat moet zo cool zijn om daar te mogen staan. Dat moet wel een hoogtepunt geweest zijn”, denkt Marthe. De lichtpakken die de meiden dragen op de posters ter promotie van 20 jaar K3 doen ook wel een beetje denken aan De Toppers. „Dat is een stille hint”, lacht Hanne. „We hopen dat we ooit uitgenodigd worden”, vult Klaasje aan.

Complex

Dat de muziek van K3 wordt bestempeld als kleuterpop is volgens de meiden onterecht. „De liedjes die wij zingen zijn echt keitoffe nummers”, vindt Hanne. „Er zijn nummers die inderdaad qua tekst echt wel voor een jonger publiek zijn, maar er zijn er ook heel veel die eigenlijk gelden voor iedereen. Alle kleuren bijvoorbeeld, dat gaat over verdraagzaam zijn.”

Niet alleen de teksten zijn universeel, ook de muziek zit complexer in elkaar dan vaak wordt gedacht. „De muziek wordt op een professionele manier gecomponeerd en er zitten heel veel lagen onder”, zegt Klaasje. „Dat hoor je niet altijd op het eerste gehoor. De teksten worden op een hele kindvriendelijke manier neergezet, zodat kinderen het begrijpen, maar er zit zeker ook iets in voor volwassenen. Het is gewoon popmuziek.”

Dat een deel van het K3-repertoire inmiddels door meerdere generaties wordt meegezongen, vinden de huidige zangeressen alleen maar mooi. „Het is juist leuk dat het ook iets nostalgisch heeft”, vindt Klaasje. „Als je nu in een discotheek staat en er wordt Oya Lélé gedraaid, gaat iedereen los.”

Musical

Ruim drie jaar geleden namen Hanne, Marthe en Klaasje het stokje over van Karen, Kristel en Josje. Voor de komende jaren hebben de drie nog genoeg ideeën, plannen, wensen en ambities voor en met K3. „We kunnen nog zoveel leren, er zijn nog zoveel leuke dingen die we nog kunnen doen, zoals een musical”, weet Hanne. Ook lonkt het buitenland wel als het gaat om opnamen van een film of serie ’in een warm land’. „Amerika, Florida”, roept Hanne al snel. „Of Australië!”, suggereert Klaasje. „K3 gaat internationaal, dat zou leuk zijn. Er zijn nog heel veel dingen die we nog niet hebben gedaan en wel heel graag zouden willen doen. Er blijft nog heel veel uitdaging, dus ik denk dat we dit nog jaren met veel plezier zullen doen.”