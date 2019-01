Recordaantal kijkers voor Moltalk

Sinds 2017 wordt er voorafgaand aan het nieuwe Wie is de mol?-seizoen een kick-off uitgezonden. In het eerste jaar trok deze 389.000 kijkers, vorig jaar waren het er 433.000.

Naast vooruitkijken naar het negentiende seizoen, speelden oud-kandidaten een quiz met vragen over gebeurtenissen uit eerdere WIDM-seizoenen. Zaterdag is de eerste reguliere uitzending op NPO 1, waarna er weer nagepraat wordt in Moltalk op NPO 3.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was woensdag met ruim 2,2 miljoen kijkers het best bekeken programma. Op primetime waren de NPO-programma’s Tussen kunst en kitsch met 1,5 miljoen, De slimste mens met 1,4 miljoen en DWDD University met 1,2 miljoen de kijkcijfertoppers.