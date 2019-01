Netflix gebruikt beelden echte treinramp in België

De voorste treinstellen van de twee treinen die in de buurt van station Buizingen op elkaar botsten. Negentien reizigers kwamen bij het treinongeval om het leven. Ⓒ ANP

BRUSSEL - In de Netflix-horrorfilm Death Note zijn beelden gebruikt van een echte treinramp, die in 2010 in België aan negentien mensen het leven heeft gekost.