Moeder Aaliyah boos over R. Kelly-documentaire

Jovante Cunningham vertelt in het programma dat er in de tourbus van R. Kelly op een bepaald moment een deur opendeed en de zanger met Aaliyah te zien was. Ze omschrijft wat ze zag als ’dingen die een volwassene niet met een kind zou moeten doen’. Aaliyah was destijds 15 jaar, R. Kelly 27.

Diane Haughton, de moeder van de in 2001 verongelukte zangeres, noemt Jovante in een verklaring tegenover E! een leugenaar. „Mijn man en ik waren er altijd bij als ze toerde of interviews gaf. Overal waar ze was tijdens haar carrière. Ik weet niet wie deze vrouw is, ik heb haar nooit eerder gezien, tot nu.” Haughton is ook boos op de makers van het programma. „De betrokkenen die het koosjer vonden om Aaliyahs naam te verbinden aan een situatie van nu waar ze niets mee te maken had, moeten zich schamen. We tolereren niet dat haar erfgoed zo wordt bespuwd.”

In de docuserie verklaart de voormalig assistent van R. Kelly dat hij papieren liet vervalsen zodat Aaliyah en de zanger konden trouwen. Op een huwelijksakte uit 1994 die later opdook, staat de leeftijd van de zangeres inderdaad aangegeven als 18 jaar, terwijl ze op dat moment 15 was. Haar ouders lieten het huwelijk een half jaar later ongedaan maken.