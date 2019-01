Zieke Billy Connolly voelt einde naderen

Connolly, die de ziekte van Parkinson heeft, is niet bang voor de dood. „Mijn leven glijdt langzaam weg. Ik kan het voelen. Ik ben 75 jaar, ik ben bijna aan het einde”, aldus Connolly. „Maar het maakt me niet bang. Het is een avontuur en het is best interessant om mezelf te zien afzakken.”

Volgens Connolly is het aan alles te merken dat het bijna over is. „Ik heb niet meer de balans die ik had en de energie die ik vroeger had, is ook weg. Ik kan minder goed horen en zien en herinneringen vervagen.” Bij de Schot werd in 2013 prostaatkanker en Parkinson geconstateerd. Hij werd voor kanker behandeld en genezen verklaard.

Connolly is onder meer bekend van zijn rol in de film Mrs. Brown (1997), waarvoor hij genomineerd werd voor een BAFTA. Een van zijn laatste rollen was in The Hobbit: The Battle of the Five Armies waarin Connolly als dwergenkoning Daín II te zien was.