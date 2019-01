Evelien de Bruijn kwam er niet uit met WNL

Volgens omroep-hoofdredacteur Bert Huisjes kwamen beide partijen er niet uit in de onderhandelingen en is van een gedwongen vertrek geen sprake. Evelien, die ook verbonden is aan SBS6, werkte freelance voor WNL. „Het is jammer dat ze vertrekt”, aldus Huisjes desgevraagd.

Evelien maakte woensdag haar laatste uitzending. „Ik moet jullie wat vertellen”, zei ze tegen haar luisteraars kort voor het einde van de uitzending. „Ik ga stoppen met ’t Wordt nu laat en dat vind ik heel kut, maar ik doe het toch”, vertelde ze. Uitleg over haar vertrek wilde ze niet geven. „Ik hoef het ook niet verder uit te leggen. Dat komt wel een keer.”

Evelien de Bruijn presenteerde het programma afwisselend met Carolien Borgers. Ze maakte drie keer deel uit van het dj-team van de Top 2000.