Tweede film Van Driel ook op IFFR

De tweede film van regisseur en striptekenaar Guido van Driel vertelt over een succesvolle striptekenares die tussen de sekswerkers op de Wallen woont. Drankzuchtig en als een ongeleid projectiel belandt ze van het ene conflict in het andere. Een gruwelijk ontnuchterende gebeurtenis bij haar directe buren dwingt haar om in actie te komen.

De eerste speelfilm van Van Driel, De Wederopstanding van een Klootzak, beleefde zes jaar geleden ook zijn wereldpremière op het IFFR. Van Driel schreef de scenario’s van beide films met cameraman en Gouden Kalf-winnaar, Lennert Hillege.

A Private War

Een andere nieuwe opvallende film in het programma is A Private War. De filmbiografie vertelt over het leven van de Amerikaanse oorlogscorrespondent Marie Colvin die in 2012 omkwam tijdens de belegering van de Syrische stad Homs. Hoofdrolspeelster Rosamund Pike is genomineerd voor een Golden Globe.

Het IFFR, dat plaatsvindt van 23 januari tot en met 3 februari, maakte de afgelopen weken al meerdere titels bekend. Zo gaat ook de film Climax van de Franse regisseur Gaspar Noé in première in Rotterdam. De bizarre zwarte komedie vertelt over een LSD-trip die volledig uit de hand loopt. Ook Nocturne, de nieuwe film van acteur Reinout Scholten van Aschat, is te zien op het festival.

Een andere grote titel die op het IFFR draait, is het veelgeprezen Libanese drama Caperneum. De film over een arm jongetje in Libanon dat bij zijn ouders wegvlucht en onderdak vindt bij een Ethiopische vluchtelinge en haar babyzoontje, won tijdens het festival van Cannes onder meer de juryprijs.