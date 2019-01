Zoon Cindy Crawford aangehouden met drank achter stuur

Presley, die furore maakt als model, werd staande gehouden omdat hij te snel reed. Daarbij zouden agenten hebben gemerkt dat hij naar alcohol rook en hem een test hebben laten doen, die hij niet haalde. Het is niet duidelijk hoeveel de tiener had gedronken: jongeren onder 21 jaar mogen in de VS überhaupt geen alcohol consumeren en worden sowieso opgepakt als ze onder invloed autorijden.

De advocaat van Presley benadrukt tegenover TMZ dat de jongen nooit eerder met de politie in aanraking is gekomen. Ook verklaart hij dat Presley de zaak erg serieus neemt.