Smith belooft: ’2019 komt reboot Jay and Silent Bob’

Het duo, gespeeld door Jason Mewes en Smith zelf, duikt in bijna al het werk van Kevin Smith op. De twee maakten hun debuut in Clerks uit 1994, en waren daarna te zien in Mallrats, Chasing Amy, Dogma, Clerks 2 en hun eigen film Jay and Silent Bob Strike Back.

Smith kondigde in de zomer van 2017 aan dat hij werkte aan een reboot van deze laatste film. In februari van 2018 kreeg de regisseur een zware hartaanval, waardoor het project op de lange baan werd geschoven.

Smith, die het afgelopen jaar bijna 25 kilo afviel om zijn gezondheid te verbeteren, verklaarde op nieuwjaarsdag op Instagram: ”2018 was het jaar waarin ik bijna het loodje legde, maar 2019 wordt het jaar van de reboot!”