Claudia de Breij: ’In 2019 doen we Oudejaarsconference’

Ze beschrijft daarin hoe ze een man ontmoette in Het Dorp, een plaats vlakbij Arnhem waar mensen met een zware handicap zelfstandig kunnen wonen. „Tegen niemand zeggen, maar in 2019 doen we weer de oudejaarsconference. (..) Maar dat is nog geheim hè, dat zeggen we pas na 1 januari!”, vertelde ze in haar enthousiasme aan de man.

Hij kon niet praten en grapte daarop dat Claudia al haar geheimen met hem kan delen. „Want ze verstaan mij toch nooit.” De cabaretière hoopt dat mensen net zo hard om haar voorstelling moeten lachen, als zij met die man kon lachen.

Claudia De Breij verzorgde in 2016 al eerder de oudejaarsconference.