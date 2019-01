Nicole Kidman verklapt startdatum Big Little Lies

Volgens website The Wrap wilde HBO echter helemaal nog niet bekendmaken wanneer het drama wordt uitgezonden. De zender bevestigt noch ontkent dan ook de informatie van Kidman, die ook producent is van de serie.

Big Little Lies, gebaseerd op het gelijknamige boek van Liane Moriarty, zou eigenlijk een mini-serie zijn. Het eerste seizoen uit 2017 had dan ook een vrij gesloten einde. Omdat het programma ontzettend populair bleek, besloten HBO en de makers toch met een tweede seizoen te komen. "De reden dat we dat gedaan hebben, is simpelweg omdat de kijkers riepen dat we dat echt moesten doen", aldus Kidman.

Behalve de Australische actrice keren ook mede-producent Reese Witherspoon en onder meer castleden Shailene Woodley, Laura Dern en Zoë Kravitz terug in de tweede reeks. De makers wisten Meryl Streep te strikken voor de rol van de moeder van Kidmans personage Celeste.