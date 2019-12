Kardashians niet gevraagd voor show Caitlyn Jenner

Caitlyns zoon Brandon denkt dat de makers van de afvalrace in de jungle zelfs expres geen contact hebben opgenomen met de familie, zodat hun afwezigheid weer een schandaaltje kon opleveren. Toen hij er naar gevraagd werd op Instagram, liet hij weten: „Ik denk dat het een verhaallijn was die de producenten hadden bedacht om meer sympathie voor Caitlyn te krijgen. Dat is hoe dit soort televisie werkt.”

Kim reageerde op Twitter: „Het is precies zoals Brandon zegt. Niemand van I’m A Celeb heeft contact opgenomen en gevraagd om brieven, bezoekjes of wat dan ook van de Kardashians of de Jenners.”

Caitlyn leek zich na haar eliminatie dan ook niet in de steek gelaten te voelen door haar familie. De 70-jarige deelde op Instagram een foto van haar huis, dat was versierd met slingers en ballonnen die de woorden ’Welkom thuis’ spelden. Ze schreef daarbij: „Dank jullie wel mijn baby’s Kylie en Kendall.”

