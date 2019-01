Record voor Louvre dankzij Beyoncé en Jay Z

De video Apeshit van Beyoncé en Jay Z is meer dan 150 miljoen keer bekeken en toont enkele van de belangrijkste werken in het Louvre.

Het Parijse museum werd door 10,2 miljoen mensen bezocht, een kwart meer dan het jaar ervoor en riant meer dan het vorige record uit 2012, van 9,7 miljoen bezoekers. Meer dan de helft van de bezoekers is onder de 30.

Het Louvre profiteerde ook van de terugkeer van toeristen die na de aanslagen in 2015 massaal wegbleven. Drie kwart van de bezoekers komt uit het buitenland, voornamelijk uit de Verenigde Staten en China. Een groeiende groep Franse schoolkinderen bezocht het oude paleis ook, mede omdat schoolreisjes zijn gelimiteerd na de reeks terreuraanslagen in het land.

Het Nationale Museum van China en het Metropolitan Museum of Art in New York behoren ook tot de top drie van musea.