Krijgt Meghan een tweeling?

Zo vertelt een insider uit het paleis aan de National Enquirer dat Meghan de beste gezondheidsadviseurs heeft. Toen zij zich even niet zo lekker voelde, deden zij een onderzoek, waarop ze haar vervolgens maar adviseerden om alles voor de babykamer in tweevoud te kopen en: in roze. „Meghan kon haar opwinding niet verbergen en flapte het nieuws eruit. Koningin Elizabeth feliciteerde haar direct.” Naar verluidt zou Meghan rond Kerst het gelukkige nieuws aan de hele familie hebben meegedeeld.

Op sociale media ging het gerucht al veel langer, toen fans van de hertogin aandachtig haar babybuik bestudeerd hadden en dat vergeleken met vrouwen die in eenzelfde fase van de zwangerschap een tweeling verwachtten. Ook werd er in Engelse wedkantoren volop ingezet op de komst van twee baby’s.

Tweelingen zouden aan de kant van Harry’s moeder in de familie zitten. Zo heeft de broer van prinses Diana, Charles Spencer een eeneiige tweeling, ook meisjes, en haar grootvader kreeg ook een eeneiige tweeling. Zouden Harry en Meghan nu de volgende in de familie zijn? Zo ja, dan zou dat de eerste tweeling in het paleis zijn sinds 589 jaar.

Sommigen zagen het al aan de babybuik, bronnen uit het paleis bevestigen aan Britse media dat Meghan een tweeling zou krijgen Ⓒ Hollandse Hoogte