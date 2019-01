Claudia de Breij popelt al half jaar

Claudia deed in 2016 haar eerste oudejaarsconference. De comédienne was naar eigen zeggen doodsbenauwd en legde zichzelf zoveel druk op dat ze het idee had dat haar carrière er vanaf hing. „Dat jaar had ik helemaal in het teken gezet van de oudejaars. Het voelde als de opdracht van mijn leven. Het was er op of er onder. Ik dacht: ’Als ik het slecht doe moet ik nog heel lang werken om m’n zalen weer vol te krijgen’.”

Na afloop wilde Claudia echter al snel nog een keer. „Ik dacht eerst aan 2020, maar ergens vorig jaar leek dit een veel beter idee”, zegt ze. „Ik ben inmiddels al een halfjaar aan het popelen.”

Claudia maakt de oudejaarsconference op 31 december live vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Vanaf september speelt ze de eerste try-outs in theaters door heel Nederland.