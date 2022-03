Laatste aflevering Mocro maffia: ’Houd tissues bij de hand’

Premium Sterren

Wie is Julia Garner a.k.a. Anna ’Delvey’ Sorokin?

Met haar glansrol van Anna ’Delvey’ Sorokin heeft Julia Garner definitief voet aan de grond gezet in Hollywood. Ze zet haar personage in Netflix-hit ’Inventing Anna’ dusdanig perfect neer, dat zelfs het lijdend voorwerp zelf onder de indruk is. Na een ontmoeting in de gevangenis: „Ik vond Julia een ...