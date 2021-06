Gunther uit Friends heeft prostaatkanker

Tyler vertelt dat de kanker tijdens een jaarlijkse check-up werd gevonden. In het begin onderging hij hormoontherapie en kon hij naar eigen zeggen zijn leven nog prima leiden. „Ik voelde me goed, echt. Ik had geen symptomen en voelde niks. Het was erg makkelijk om mee om te gaan”, aldus de acteur. Uiteindelijk muteerde de kanker ten tijde van de coronapandemie en zorgde de ziekte ervoor dat Tylers onderlichaam verlamd raakte. Momenteel ondergaat hij chemotherapie.

Vanwege zijn ziekte kon Tyler onlangs ook niet in persoon naar de Friends-reünie. Hij verscheen toen online via Zoom om bij te kletsen met de cast. De acteur noemt het een ’bitterzoete’ ervaring. „Ik was erg blij dat ze me erbij betrokken, maar het was mijn eigen beslissing om er niet fysiek bij te zijn. Ik wilde de sfeer niet verpesten, weet je? Zo van: oh, trouwens: Gunther heeft kanker.”

Door zijn verhaal nu te delen hoopt Tyler andere mannen te waarschuwen. „Als je er vroeg bij bent, is het erg goed te behandelen”, benadrukt hij. „Ik wil niet dat mensen hetzelfde mee moeten maken als ik. Dit is geen makkelijk proces.” De acteur hoopt hiermee tenminste ’een leven’ te redden. „Daarom vertel ik dit, zodat mensen het weten. Dit is mijn nieuwe rol.”