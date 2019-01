Amy Schumer maakt gewaagde grap naam baby

Ze grapte over haar zwangerschap, dat ze haar schoenveters niet meer kon vastmaken, én kwam met een wel heel opmerkelijke reactie op Attels vraag of zij en haar partner Chris Fischer al een babynaam hadden. „Ja, we hebben het nog niemand verteld. Jongens, vinden jullie dit leuk... Hitler? Het is mijn moeders naam.”

Tegen Attel grapte ze later: „Felicitaties voor jou zijn op zijn plaats, mijn vriend, je hebt de #MeToo-beweging overleefd.”

Page Six vond Amy Schumer tijdens haar spontane optreden ’in topvorm’.