Filemon Wesselink aan de slag voor Rambam

Het kwartet stelt in het komende seizoen, dat op 10 januari van start gaat, weer allerlei misstanden aan de kaak. Zo pakken ze in de eerste aflevering identiteitsfraude aan en stelen ze de identiteit van een collega.

„Het is heel leuk om onderzoeksjournalistiek te doen in deze originele Rambam-vorm”, zegt Filemon. „Rambam is een begrip in Nederland, heel mooi om daaraan mee te mogen werken. En we hebben al enkele onderwerpen gemaakt die mij de mond deden openvallen. Zoals dus het ’stelen’ van iemands identiteit.”