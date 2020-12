Drummer van Roxette overleden

„P was niet alleen een geweldige en inventieve drummer die ons sinds dag 1 hielp bij het creëren van het geluid van ’Rox’, hij was ook de beste vriend die je je kan voorstellen. Een aardige en vrijgevige man met een groot hart voor iedereen”, aldus Gessle.

Alsing was al te horen op het eerste album, Pearls Of Passion (1986) van Roxette, en deed mee op vrijwel alle platen daarna. Ook was hij de drummer bij tournees.

Zangeres

De dood van Alsing volgt een jaar na die van zangeres Marie Fredriksson (61). Zij overleed aan de gevolgen van een hersentumor.

Roxette kende in de jaren tachtig veel succes met hits als Listen To Your Heart en The Look. Internationaal scoorde de band zijn grootste succes met It Must Have Been Love uit 1990.