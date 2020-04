Twee nieuwe gezichten in GTST

Actrice Celia van den Boogert (68) is vanaf maandag te zien als huishoudster Lydia Edel. Ludo en Janine verhuizen naar een nieuwe villa die door Lydia zal worden onderhouden. In 2002 was de actrice ook in de soap te zien.

Tegelijkertijd maakt ook de 21-jarige Hamza Othman zijn debuut in GTST. Hij vertolkt de rol van Ilyas El Amrani. Het personage heeft de verantwoordelijkheid over de buurtsupermarkt van het fictieve soapdorp Meerdijk.