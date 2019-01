Geen van zeven verdachten betrokken bij dood rapper Feis

Ⓒ ANP

De schutter of schutters die de Rotterdamse rapper Feis doodschoten in de nieuwjaarsnacht, zijn nog voortvluchtig. Geen van de zeven verdachten die de politie aanhield na de fatale schietpartij aan de Nieuwe Binnenweg in de Maasstad, heeft er iets mee te maken, constateert de politie na onderzoek.