Clint Eastwood ontkracht mythe in ’Cry macho’

Entertainment

Dodelijk schot door Baldwin leidt mogelijk tot vervolgingen

Het is niet uitgesloten dat er mensen worden aangeklaagd voor hun rol in het recente incident waarbij de Amerikaanse acteur Alec Baldwin per ongeluk een cameravrouw doodschoot. Dat zei dinsdag (lokale tijd) de openbaar aanklager in Santa Fe County, waar de tragedie zich voltrok, tegen The New York T...