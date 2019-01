Songfestivalwinnaar Salvador Sobral trouwt Belgische

Volgens Portugese media trouwden de twee tijdens een intieme ceremonie in Lissabon. De huwelijksvoltrekking zou tweetalig zijn geweest, zodat zowel Sobrals Portugese familie als Thiams Franstalige familie alles konden volgen.

Salvador en Jenna zijn al jaren samen. Tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival in Kiev was Jenna, die in Parijs woont, er om haar vriend te steunen. Sobral won in Oekraïne met het gevoelige nummer Amar Pelos Dios (Liefde voor ons twee), geschreven en gecomponeerd door zijn zus Luísa.

Zij nam in Kiev een groot deel van de repetities voor haar rekening, vanwege Salvadors gezondheidsproblemen. In december 2017 onderging hij een harttransplantatie, waarna hij lange tijd moest revalideren.

Jenna Thiam. Ⓒ Hollandse Hoogte