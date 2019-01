Gary Oldman spreekt David Bowie-app in

„Het was een eer om hieraan mee te werken”, zegt de acteur tegen Rolling Stone over het project. „Dit brengt de geweldige expositie David Bowie Is naar een breder publiek. Het is mooi dat fans dit zo kunnen ervaren.”

Op 8 januari, de dag dat de in 2016 overleden zanger 72 jaar zou zijn geworden, wordt de app David Bowie Is uitgebracht voor Android en iOS. De expositie was vanaf 11 december 2015 tot en met 10 april 2016 te zien in het Groninger Museum.