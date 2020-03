Songwriter Adam Schlesinger opgenomen met corona

De 52-jarige Schlesinger was in de jaren negentig een van de oprichters van Fountains of Wayne. Met die band scoorde hij in 2003, ook in Nederland, een kleine hit met Stacy’s Mum.

Schlesinger is ook bekend als schrijver van film- en musicalsongs. In 1996 schreef hij de titelsong voor de film That Thing You Do, een film over een Amerikaanse popbandje in de jaren zestig. Hij werd voor de song genomineerd voor een Oscar en een Golden Globe Award. Ook had hij succes in de musicalwereld. Schlesinger werd tweemaal genomineerd voor een Tony Award. Ook was een song van hem te horen in de populaire tv-serie Grey’s Anatomy.