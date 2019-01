DJ Hardwell verrast fans ondanks stop

„Ik begin het nieuwe jaar met een knal. Wie is er klaar voor nieuwe energie van Hardwell?”, schrijft Robbert van de Korput, zoals de dj eigenlijk heet, op Instagram.

Hardwell gaf zijn voorlopig laatste optreden op 18 oktober 2018. In een uitgebreide verklaring op Facebook liet hij in het najaar van dat jaar weten voorlopig geen optredens meer te geven, om meer tijd met zijn vrienden en familie te kunnen doorbrengen.

„24/7 Hardwell zijn laat te weinig energie, liefde, creativiteit en aandacht over voor een leven als een normaal mens. Daarom heb ik besloten om mijn agenda de komende tijd volledig leeg te maken. Geen interviews, deadlines, releasedata etc. meer. Ik heb altijd met de grote druk om kunnen gaan, maar voor nu is het te veel. Het voelt als een eindeloze rit in een achtbaan”, aldus Robbert destijds.