Bandersnatch-acteur stopt met Twitter om haat

Netflix heeft op 28 december met de Black Mirror-film Bandersnatch voor het eerst een film gelanceerd waarbij kijkers het verloop van het verhaal zelf kunnen bepalen. Naast veel lof, heeft Poulter op sociale media ook veel hatelijke reacties gekregen. Die waren voornamelijk gericht op zijn uiterlijk in de film.

Bandersnatch, met in de hoofdrol Fionn Whitehead, speelt zich af in de jaren tachtig. Whitehead speelt een jonge programmeur die vraagtekens plaatst bij de werkelijkheid als hij een fantasyroman bewerkt tot een videogame. Will Poulter speelt de spelontwikkelaar Colin Ritman.

Evenwicht

Over zijn reden om te stoppen met het platform schrijft de acteur onder meer dat hij er moeite mee heeft om positieve en negatieve aspecten van sociale media in evenwicht te houden. „Ik worstel er al een tijdje mee en in het belang van mijn mentale gezondheid voel ik dat de tijd is gekomen om mijn relatie met sociale media te veranderen.”

Hij zegt nog wel onder professionele accounts te blijven twitteren en sluit af met: „Dit is niet het einde. Zie het als een alternatief pad.”