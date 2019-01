Koningin Rania verdedigt kledinguitgaven

„De afgelopen jaren is veel gesproken over de uitgaven van de koningin aan kleding, wat leidde tot debat”, valt te lezen in een lange verklaring van het Jordaanse hof. „Helaas is dit soms ten koste gegaan van veel wat hare majesteit doet op verschillende gebieden.” Rania is volgens het hof graag transparant en daarom zijn enkele details over de kleding van de koningin naar buiten gebracht, die duidelijk moeten maken dat de vorstin geen geld over de balk smijt.

Volgens het hof houdt Rania rekening met de kosten van haar garderobe en houdt ze haar uitgaven „in balans.” „De overgrote meerderheid van de kleding wordt uitgeleend door modehuizen, aangeboden als cadeau of met korting gekocht.” Dat weblogs veelal rekenen met de verkoopprijs van de kledij, zorgt volgens het hof voor „een verkeerde indruk.”

Ongebruikelijk

Ook Rania’s keuze om geschonken kleding te dragen wordt verdedigd. „Dit is algemeen geaccepteerd onder modehuizen. Het is een manier om de ontwerpen onder de aandacht te brengen.” Het hof stelt ook dat Rania’s kleding alleen extra aandacht krijgt op de officiële socialmediakanalen als het om Jordaanse ontwerpers gaat.

Met de „ongebruikelijke” verklaring hoopt het hof het „verkeerde” beeld bij te stellen. „De focus op kleding en het uitgavepatroon van echtgenotes van wereldleiders en hen beschuldigen van verspilling is niet nieuw en is in het verleden gebruikt als politiek instrument. Vandaag de dag zien we dit in Jordanië gebeuren om de koningin af te schilderen als iemand die veraf staat van de realiteit en de waarheid.”

Rania is „op de hoogte” van de kritiek. Hoewel commentaar bij het openbare werk hoort, gaat het dit keer volgens het hof verder. De koningin zou worden bespot. „En dat is in strijd met de waarden van onze Jordaanse samenleving.”