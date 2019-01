William bij oud-collega's op verjaardag Catherine

William, die zelf jarenlang in een ambulancehelikopter vloog, bezoekt London's Air Ambulance Charity vanwege het dertigjarig jubileum van de dienst. De hertog van Cambridge drinkt tijdens het bezoek onder meer een kopje thee met artsen en piloten, hun patiënten en hun families. Het bezoek aan de Londense ambulancehelikopterdienst is Williams eerste verplichting van 2019.

William maakte in de zomer van 2017 zijn laatste vlucht als helikopterpiloot bij de East Anglian Air Ambulance, waar hij twee jaar werkte. De prins hing zijn vliegenierspak aan de wilgen om meer tijd door te kunnen brengen in Londen en zich meer te kunnen richten op zijn koninklijke bezoeken en liefdadigheidswerk.

Catherine viert woensdag haar 37e verjaardag. De hertogin van Cambridge houdt haar feestplannen privé. Het is de eerste keer dat Catherine haar verjaardag als moeder van drie viert; vorig jaar was ze nog in verwachting van prins Louis, die in april ter wereld kwam.