’Bar Refaeli aangeklaagd wegens witwassen’

Het supermodel zou ruim 6 miljoen dollar (5,3 miljoen euro) geprobeerd hebben te verstoppen door te liegen over haar woonplaats. De blondine hoopte in Israël de belasting te ontlopen door te stellen dat ze vooral in de Verenigde Staten woonde. In de VS beweerde Bar het omgekeerde volgens de Israëlische krant.

Bars financiële handel en wandel zou al jaren onder een vergrootglas liggen. Tussen 2006 en 2012 zou ze geen open kaart hebben gespeeld met de belastingdienst. Destijds beweerde ze dat ze in de VS bij haar toenmalige geliefde Leonardo DiCaprio woonde, terwijl ze eigenlijk in Tel Aviv zat. Bovendien zou Bar de Israëlische belastingdienst niet op de hoogte hebben gebracht van enkele grote cadeaus die ze kreeg.

Opgeblazen

Een aanklacht heeft mogelijk grote gevolgen voor de blondine. Haar naam zingt al maanden rond als presentatrice van het Eurovisiesongfestival, dat dit jaar na de winst van Netta Barzilai plaatsvindt in Israël. Als Bar daadwerkelijk wordt aangeklaagd, kost dat haar mogelijk de presentatieklus, schat Jeruzalem Post.

Volgens Bars advocaat wordt de hele zaak ’opgeblazen’. „Alle overeenkomsten lagen op tafel, ze heeft niets verborgen gehouden.”