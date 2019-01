Juan Carlos en Sofia nauwelijks samen

Ⓒ Hollandse Hoogte

Aan de vooravond van zijn 81e verjaardag op 5 januari, kwam de Spaanse nieuwssite El Confidencial donderdag met een opmerkelijk bericht over het aantal keren dat koning Juan Carlos het afgelopen jaar samen is gezien met koningin Sofia. Dat was precies dertien keer, twee keer minder dan in het voorgaande jaar.