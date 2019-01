Monegaskische tweeling bezoekt kerstman in Lapland

Ⓒ EPA

Prinses Gabriella en prins Jacques van Monaco, de tweeling van vorst Albert, hebben in Lapland een bezoek gebracht aan de kerstman. Dit om zich er zeker van te zijn dat hij met kerst alle geschenken netjes had afgeleverd. Dat meldde hun moeder prinses Charlène donderdag op Instagram. Of de opname ook deze week is gemaakt, vertelde ze er niet bij.